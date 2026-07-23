Düsseldorf (ots) -Immer mehr Menschen interessieren sich für KI-Dienstleistungen als Grundlage eines eigenen Online-Business. Doch zwischen dem Wunsch nach Selbstständigkeit und den ersten zahlenden Kunden liegen oft Unsicherheit, fehlende Prozesse und schlechte Erfahrungen mit theoretischen Onlinekursen. Genau hier setzt das Consulting-Unternehmen von Deniz Inan an. Welche Erfahrungen Kunden mit der Zusammenarbeit gemacht haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielen konnten, zeigt ein Blick auf zahlreiche Teilnehmerstimmen.Mehr Freiheit, ein eigenes Unternehmen und die Chance, von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz zu profitieren: Für viele Angestellte und Einsteiger klingt genau das nach einer attraktiven Zukunftsperspektive. Die Realität sieht jedoch häufig anders aus. Zahlreiche Interessenten haben bereits Onlinekurse gekauft, Coachings besucht oder stundenlang Inhalte konsumiert, ohne daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell entwickeln zu können. Oft fehlt ein klares Angebot, ein erprobter Verkaufsprozess oder die Sicherheit, potenzielle Kunden überhaupt anzusprechen. Hinzu kommt, dass viele bereits Geld in Programme investiert haben, die zwar Wissen vermittelten, aber kaum praktische Unterstützung boten. Die Folge: Skepsis, Unsicherheit und die Sorge, erneut Zeit und Geld zu verlieren. "Viele Menschen glauben irgendwann, dass sie selbst das Problem sind. Tatsächlich fehlt ihnen häufig nur ein klarer Fahrplan und die richtige Unterstützung bei der Umsetzung. Ohne diese Grundlagen bleiben gute Ideen oft genau das - Ideen", erklärt Deniz Inan."Wer ein KI-basiertes Business aufbauen möchte, braucht keine weiteren Theorien. Entscheidend sind funktionierende Systeme, konkrete Prozesse und die Fähigkeit, diese direkt anzuwenden", sagt Deniz Inan. Genau dabei unterstützt er gemeinsam mit seinem Team Menschen, die KI-Dienstleistungen unter eigener Marke anbieten möchten. Statt Teilnehmer ausschließlich mit Lerninhalten zu versorgen, setzt das Consulting-Unternehmen von Deniz Inan auf fertige Verkaufsskripte, Angebotsvorlagen, Prompt-Bibliotheken, KI-Bots und persönliche Begleitung. Ziel ist es, die Zeit zwischen dem Einstieg und den ersten Kunden deutlich zu verkürzen. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigen zahlreiche Erfahrungsberichte zufriedener Teilnehmer.Warum viele Teilnehmer überhaupt Unterstützung gesucht habenDie meisten Menschen, die sich an Deniz Inan wenden, starten nicht bei null. Viele haben bereits Onlinekurse gekauft, Coachings besucht oder versucht, sich selbst ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Dennoch fehlt häufig der entscheidende Schritt von der Theorie zur Praxis. Statt klarer Prozesse erleben viele Unsicherheit bei der Angebotsentwicklung, Schwierigkeiten bei der Kundengewinnung oder Zweifel daran, ob sich mit KI-Dienstleistungen tatsächlich ein eigenes Business aufbauen lässt.Genau diese Ausgangssituation findet sich in zahlreichen Erfahrungsberichten wieder. Andreas A. berichtet beispielsweise, dass er in einem anderen Coaching auch nach mehreren Monaten noch nicht wusste, welches Angebot er konkret verkaufen sollte. Felix D. beschreibt, dass er zuvor viel Zeit mit dem Konsum von Wissen verbracht habe, ohne wirklich ins Handeln zu kommen. Maya S. wiederum suchte nach einer Möglichkeit, die Chancen rund um Künstliche Intelligenz praktisch zu nutzen und erste Kunden zu gewinnen. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Teilnehmer weniger nach weiterem Wissen suchten, sondern nach einem klaren Weg in die Umsetzung.Vom ersten Kundengespräch zu den ersten AufträgenSobald das eigene Angebot steht, beginnt für viele Einsteiger die eigentliche Herausforderung: die ersten Kunden zu gewinnen. Gerade Verkaufsgespräche, Preisverhandlungen oder die Kommunikation des eigenen Nutzens sorgen häufig für Unsicherheit. Mehrere Teilnehmer berichten jedoch, dass sie im Laufe der Zusammenarbeit deutlich mehr Sicherheit gewonnen und erste konkrete Ergebnisse erzielt haben.Lukas P. beschreibt beispielsweise, dass er sich bereits nach kurzer Zeit deutlich wohler in Kundengesprächen gefühlt habe und seinen ersten Auftrag über 3.200 Euro abschließen konnte. Andreas A. gewann nach eigener Aussage seinen ersten Kunden über 1.950 Euro und erreichte später knapp 5.800 Euro Monatsumsatz. Auch Maya S. berichtet von ihrem ersten Deal bereits nach wenigen Wochen. Ralph S. wiederum setzte nach eigenen Angaben bereits im ersten Monat 1.800 Euro und im zweiten Monat 3.400 Euro um. Die Erfahrungen der Teilnehmer zeigen dabei ein wiederkehrendes Muster: Nicht einzelne Werkzeuge oder Strategien werden als entscheidend beschrieben, sondern die Kombination aus klarer Orientierung, praktischer Umsetzung und kontinuierlicher Begleitung.Persönliche Betreuung statt reiner WissensvermittlungViele Menschen wünschen sich beim Aufbau eines eigenen Business nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch einen Ansprechpartner, der bei Fragen, Unsicherheiten oder konkreten Herausforderungen unterstützt. Genau dieser direkte Austausch scheint für zahlreiche Teilnehmer einen wichtigen Bestandteil der Zusammenarbeit mit Deniz Inan darzustellen. Dabei wird die persönliche Begleitung entsprechend häufig positiv hervorgehoben. Besonders gelobt werden dabei die schnelle Erreichbarkeit des Teams, die Betreuung über WhatsApp sowie die direkte Unterstützung bei individuellen Fragestellungen.Aicha A. berichtet beispielsweise, dass sie bei Fragen häufig konkrete Anleitungen oder sogar fertige Skripte erhalten habe. Auch Thomas T. hebt hervor, dass er selbst außerhalb klassischer Arbeitszeiten schnelle Rückmeldungen bekommen habe. Mehrere Teilnehmer beschreiben das Team als hilfsbereit, direkt und lösungsorientiert. Für viele Einsteiger scheint genau dieser Faktor eine wichtige Rolle zu spielen, weil Unsicherheit und fehlende Erfahrung häufig nicht durch weitere Theorie, sondern durch konkrete Hilfestellung überwunden werden.Wenn aus ersten Erfolgen langfristige Geschäftsmodelle entstehenWährend einige Teilnehmer zunächst ihre ersten Kunden gewinnen möchten, verfolgen andere von Beginn an das Ziel, ein langfristig tragfähiges Unternehmen aufzubauen. Für diese Personen bietet Deniz Inan verschiedene Möglichkeiten der vertieften Zusammenarbeit an, darunter auch Lizenzmodelle für Vertragspartner.Mehrere Teilnehmer berichten, dass sie dadurch den nächsten Schritt gehen konnten. Salih P. beschreibt, dass er innerhalb der ersten sechs Wochen 7.500 Euro umgesetzt habe. Thomas T. entwickelte seinen Umsatz nach eigener Aussage von 2.400 Euro im ersten Monat auf über 9.000 Euro im dritten Monat. Dennis M. berichtet, dass sein Geschäftsmodell individuell weiterentwickelt worden sei und er im vierten Monat erstmals einen Monatsumsatz von 10.000 Euro erreicht habe. Auch Dilan I. schildert, wie aus ihrer ursprünglichen Geschäftsidee Schritt für Schritt ein eigenes Unternehmen entstanden sei. Die Erfahrungsberichte zeigen, dass viele Teilnehmer die Zusammenarbeit nicht nur als Möglichkeit für erste Einnahmen sehen, sondern als Grundlage für den langfristigen Aufbau eines eigenen Business.Mehr als Umsatz: Warum viele Teilnehmer von persönlicher Entwicklung sprechenDer Aufbau eines eigenen Unternehmens ist für viele Menschen nicht nur eine fachliche, sondern auch eine persönliche Herausforderung. Wer erstmals Kunden anspricht, Verkaufsgespräche führt oder Verantwortung für den eigenen Geschäftserfolg übernimmt, wird häufig mit Unsicherheit, Selbstzweifeln und der Angst vor Ablehnung konfrontiert. Aus diesem Grund umfasst die Unterstützung von Deniz Inan nicht nur Strategien für Kundengewinnung, Verkauf und KI-Dienstleistungen, sondern auch Themen wie Selbstvertrauen, Disziplin und die richtige unternehmerische Denkweise.Wie wichtig dieser Aspekt für viele Teilnehmer ist, berichtet beispielsweise Felix D., der bereits nach kurzer Zeit deutlich weniger Hemmungen gehabt habe, auf potenzielle Kunden zuzugehen. Ralph S. hebt hervor, dass ihm die Arbeit an Selbstwertgefühl und innerer Haltung geholfen habe. Lisa N. beschreibt, dass sie durch die entsprechenden Inhalte innere Blockaden erkannt und überwunden habe. Für viele Teilnehmer scheint die fachliche Unterstützung deshalb eng mit persönlicher Entwicklung verbunden zu sein. Sie lernen nicht nur, wie ein KI-Business funktioniert, sondern gewinnen gleichzeitig mehr Sicherheit bei der Umsetzung.Deniz Inan: Wenn aus Wissen ein Geschäftsmodell wirdDie Erfahrungen der Teilnehmer zeigen vor allem eines: Viele Einsteiger scheitern nicht an fehlender Motivation, sondern daran, dass ihnen ein klarer Weg von der Idee bis zum ersten Kunden fehlt. Genau dort setzen die Programme von Deniz Inan an - mit dem Ziel, KI-Dienstleistungen nicht nur verständlich zu machen, sondern sie in ein konkretes Geschäftsmodell zu überführen. Welche Ergebnisse daraus entstehen, hängt letztlich von den individuellen Voraussetzungen und der eigenen Umsetzung ab."Kein System der Welt kann die eigene Umsetzung ersetzen. Aber wer einen klaren Fahrplan, funktionierende Prozesse und die richtige Unterstützung hat, kommt deutlich schneller ins Handeln. Genau darum geht es uns: Menschen dabei zu helfen, aus einer Idee ein echtes Geschäftsmodell zu machen", betont Deniz Inan abschließend.Sie wollen Ihr Online-Business endlich voranbringen und das Fundament für nachhaltigen Erfolg legen? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Deniz Inan (https://denizinan.ai/) und seinem Consulting-Team!Pressekontakt:Deniz InanE-Mail: kontakt@denizinan.aiWeb: https://denizinan.ai/Original-Content von: Deniz Inan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182295/6320013