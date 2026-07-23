Schon wieder ein Rekord: Nachdem flatexDEGIRO im Auftaktviertel 2026 mit 53,7 Mio. Euro erstmals überhaupt auf Quartalsbasis einen Gewinn nach Steuern von mehr als 50 Mio. Euro erwirtschaftete, legt der Discountbrokerverbund nochmals nach und weist für Q2 2026 einen Überschuss von 61,3 Mio. Euro aus. Im Presse-Call zur Vorlage der Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2026 spricht CEO Oliver Behrens sogar von einem "herausragend starken Quartal". Anlass genug jedenfalls, um die erst vor wenigen Wochen auf 200 Mio. Euro Gewinn nach Steuern für das Gesamtjahr 2026 heraufgesetzte Prognose auf eine Bandbreite von 200 bis 230 Mio. Euro auszuweiten. Mit einem Rekordüberschuss von 115 Mio. Euro nach Ablauf der ersten sechs Monate hat flatexDEGIRO dabei exakt die Hälfte der oberen Marke erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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