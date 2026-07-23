Krypto News vom Juli 2026 zeigen Rallye nach Durchbruch beim CLARITY Act

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Die Krypto News dieser Woche bewegen den gesamten Markt, denn Bitcoin durchbricht die Marke von 66.000 Dollar nach einem politischen Durchbruch in Washington. XRP springt um vier Prozent und Ethereum klettert über 1.900 Dollar in einer einzigen Handelssitzung. Das Weisse Haus hat einer Ethik-Vereinbarung für den CLARITY Act zugestimmt und damit die letzte grosse Hürde für das Regulierungsgesetz aus dem Weg geräumt. Der Fear-and-Greed-Index steigt zum ersten Mal seit einem Monat in den neutralen Bereich bei 40 Punkten. Welche Projekte könnten von dieser Trendwende profitieren?

Krypto News der Woche und warum die CLARITY-Act-Einigung den Markt bewegt

Die wichtigsten Marktbewegungen dieser Woche drehen sich um einen politischen Durchbruch in Washington. Das Weisse Haus hat am 20. Juli einer Ethik-Klausel für den CLARITY Act zugestimmt, die hochrangigen Regierungsbeamten den Profit aus Krypto-Positionen verbietet. Laut The Hill war diese Vereinbarung die letzte grosse Hürde vor einer Abstimmung im Senat noch vor der Augustpause. Der Gesetzentwurf würde die Zuständigkeit für digitale Vermögenswerte dauerhaft der CFTC übertragen und klare Regeln für DeFi-Entwickler schaffen. Eine Koalition von Strafverfolgungsbehörden hat den Entwurf öffentlich unterstützt, weil klare Bundesregeln die Verfolgung von Krypto-Betrug erleichtern.

Bitcoin reagierte sofort und kletterte laut Benzinga über 66.000 Dollar am Dienstag. In 24 Stunden wurden 73.000 Händler liquidiert und das Volumen erreichte 225 Millionen Dollar. Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Nettozuflüsse von 226,9 Millionen Dollar nach Daten von SoSoValue und die Stimmung drehte zum ersten Mal seit Wochen von Angst auf neutral. Die Ethereum-ETFs zogen in der Woche vom 13. bis 17. Juli insgesamt 105 Millionen Dollar an und beendeten damit eine achtwöchige Abflussserie, wobei BlackRocks ETHA-Fonds den grössten Anteil übernahm. XRP stieg um vier Prozent und Händler beobachten ein aufsteigendes Dreieck mit einem möglichen Ausbruch Richtung 1,35 Dollar.

Der Fear-and-Greed-Index bewegte sich erstmals seit einem Monat in die neutrale Zone bei 40 Punkten. Die Wettquoten auf Polymarket für den CLARITY Act stiegen von 32 auf 43 Prozent. Diese Kombination aus institutionellen Zuflüssen und regulatorischem Fortschritt hat in vergangenen Zyklen den Beginn grösserer Aufwärtsbewegungen markiert, doch die grössten prozentualen Renditen kamen dabei nicht aus den grossen Token, sondern aus Projekten, die während der Angstphase fertig gebaut hatten und beim Umschwung startklar waren.

Pepeto als Presale-Projekt mit fertiger Handelsinfrastruktur

Genau das ist der Punkt, an dem sich Portfolios trennen. Was den Unterschied macht, ist der Einstieg vor einer Börsennotierung, denn dort liegt der grösste Hebel. Sobald ein Token an der Börse startet und der Chart sich bewegt, ist das Presale-Fenster geschlossen und die Renditen sitzen in den Wallets der frühen Käufer.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto mit dem Wissen aufgebaut, wie Notierungen funktionieren und welche Infrastruktur ein Token von Anfang an braucht. PepetoSwap betreibt eine Handelsplattform für den Meme-Coin-Markt, auf der Händler Token ohne versteckte Gebühren tauschen können. Der Risk Scorer bewertet Smart Contracts auf Schwachstellen, bevor Anleger Kapital binden. Beide Werkzeuge laufen bereits in einem Netzwerk, das auf Transparenz und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Diese fertige Infrastruktur zieht Kapital an, während andere Presales noch Whitepapers schreiben, und die Geschwindigkeit, mit der sich die Presale-Phasen füllen, zeigt, dass der Markt die Differenz erkennt.

Das Projekt hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und der Zufluss beschleunigt sich mit jeder Phase. Bevor der Presale startete, hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof den gesamten Code des Projekts geprüft und jede Zeile des Smart Contracts als vollständig sicher verifiziert. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token und permanente Verbrennungen schrumpfen das verfügbare Angebot jede Woche weiter, was bei steigender Nachfrage die Knappheit verschärft. Die Pepeto-Website zeigt jeden Meilenstein mit konkreten Zeitplänen und eine erwartete Binance-Notierung könnte jede Presale-Position neu bewerten, bevor der breite Markt Zugang bekommt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche bestätigen, dass sich der Markt dreht und institutionelles Kapital wieder fliesst. Die Rallye bei BTC, XRP und ETH eröffnet das Renditefenster für Grossanleger, doch wer den maximalen Hebel sucht, findet ihn im Presale-Preis vor einer Notierung. Der Abstand zwischen diesem Preis und dem erwarteten Listing-Kurs ist jetzt am grössten, und mit jeder Woche, die verstreicht, schrumpft er. Wer zu lange wartet, kauft teurer oder gar nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den Kryptomarkt heute am stärksten?

Bitcoin überschritt 66.000 Dollar nach der CLARITY-Act-Ethik-Einigung. XRP stieg vier Prozent und die ETH-ETFs verzeichneten 105 Millionen Dollar an Zuflüssen.

Warum sammelt Pepeto gerade jetzt Kapital ein?

Fertige Werkzeuge wie PepetoSwap und der Risk Scorer ziehen Kapital an, das anderswo auf leere Versprechungen trifft. Alle Details auf pepetocoin.com.