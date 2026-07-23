Starke Quartalszahlen, ein überraschend kräftiger Cashflow und ein boomendes Geschäft mit rauchfreien Produkten sorgen bei Philip Morris International für Begeisterung. Die Aktie legt zeitweise rund 6 % zu und nähert sich ihrem Rekordhoch. Jetzt rückt sogar die psychologisch wichtige Marke von 200 $ in den Fokus. Quartalszahlen übertreffen alle Erwartungen Philip Morris hat im zweiten Quartal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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