Berkshire Hathaway kaufte die Alphabet-Aktie. Im Jahre 2026 sicherte sich das ehemalige Konglomerat Anteile von dem Tech-Konzern. Bislang galt es als weitgehend sicher, dass Greg Abel Berkshire Hathaway damit mit seinem zum Teil tech-lastigeren Circle of Competence einfärbte. Doch plötzlich die Wende: Offenbar hatte Warren Buffett seine Finger im Spiel. Das ist in vielerlei Hinsicht interessant. Für Berkshire Hathaway, aber auch für Alphabet. Warren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de