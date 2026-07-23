© Foto: Dall-ELockheed Martin schlägt die Erwartungen, hebt die Prognose an und sitzt auf Aufträgen über 230 Milliarden US-Dollar. Raketenabwehr, Drohnen und Rheinmetall liefern den nächsten Schub.Lockheed Martin hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Rüstungskonzern profitierte von der hohen Nachfrage und dem Ausbau seiner Munitionsproduktion. Der Rüstungsriese legte um etwa fünf Prozent zu. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sprang von 342 Millionen auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 1,46 auf 7,94 US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten mit 7,19 US-Dollar je Aktie und einem …
Enthaltene Werte: US5398301094,DE0007030009,US37045V1008Den vollständigen Artikel lesen
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