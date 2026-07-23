Humanoid kündigt Serie-A-Finanzierungsrunde an, mit der es nur zwei Jahre nach der Gründung eine Bewertung von 1,35 Milliarden USD erzielt.

Es ist die bisher größte Serie-A-Finanzierung in Europa für ein Unternehmen für humanoid-zentrierte Robotik, wodurch sich Humanoid als führendes Einhorn für diese Art der Robotik im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa positioniert.

Mit dem neuen Kapital beschleunigt Humanoid die Entwicklung von Robotern der nächsten Generation, gewerbliche Bereitstellungen bei führenden globalen Industrieunternehmen und die Weiterentwicklung der proprietären KI-Plattform im Hinblick auf die Konzeption von universellen humanoiden Robotern.

Die Investition markiert einen entscheidenden Moment für das Technologieökosystem Europas und zeigt, dass weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen für physische KI in Europa auf- und ausgebaut werden können.

Humanoid, ein KI- und Robotikunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das industrielle humanoide Roboter baut, verkündete eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 152 Millionen USD bei einer Post-Money-Bewertung von 1,35 Milliarden USD. Damit belaufen sich die insgesamt bisher aufgebrachten Mittel auf 270 Millionen USD. Die Runde wurde von Prime Movers Lab angeführt, einer Venture-Capital-Firma, die in bahnbrechende wissenschaftliche Startups investiert, um die weltweit wichtigsten Industrien zu revolutionieren und Milliarden von Leben zu transformieren. Unterstützt wird sie dabei von Schaeffler, Bosch, Fubon Financial Holding Venture Capital und Aglaé Ventures.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260723852682/de/

Humanoid's leadership team with representatives from Prime Movers Lab, the lead investor in Humanoid's Series A financing.

Das europäische Technologieökosystem befindet sich in einem entscheidenden Moment die Region positioniert sich in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Technologiesektoren mit an der Spitze. Bisher war ein Großteil der Dynamik im Bereich physischer KI in den Vereinigten Staaten und China konzentriert. Die Investition zeigt, dass das Vereinigte Königreich und Kontinentaleuropa in der Lage sind, weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen für humanoide Robotik auf Spitzenniveau auf- und auszubauen.

Mit dem neuen Kapital wird die nächste Wachstumsphase von Humanoid finanziert, seine Technologieführerschaft gestärkt sowie seine gewerblichen Bereitstellungen und Unternehmensexpansion beschleunigt. Das Unternehmen wird sich auf folgende Bereiche konzentrieren:

Entwicklung und Lancierung seiner Humanoid-Robotik-Plattform der nächsten Generation

Langfristige gewerbliche Bereitstellungen in Kundenanlagen in Logistik, Fertigung, Einzelhandel und anderen Sektoren, angefangen mit der Einführung von Beta-Robotern im 4. Quartal 2026

Start der Massenfertigung von radbasierten humanoiden Robotern

KI und Softwareentwicklung, darunter das proprietäre KI-Gehirn von Humanoid, KinetIQ, unterstützen bei der Entwicklung eines Universal-Roboters für Industrieanwendungen

Humanoid hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche entwickelt und wichtige Partnerschaften mit Fortune 500-Unternehmen wie SAP, NVIDIA, Bosch und Siemens geschlossen. Am bemerkenswertesten ist, dass Humanoid vor kurzem die größte öffentlich bekanntgegebene Geschäftsvereinbarung der Branche mit Schaeffler unterzeichnet hat, in deren Rahmen tausende von humanoiden Robotern in Fertigungsumgebungen bereitgestellt werden sollen.

"In gerade einmal zwei Jahren sind wir von einer Idee zum ersten Pure-Play-Einhorn Europas für humanoide Robotik geworden, sind Partnerschaften mit führenden Industrieunternehmen der Welt eingegangen und haben eine der stärksten Pipelines der Branche aufgebaut. Was wir in dieser kurzen Zeit erreicht haben, dauert normalerweise ein Jahrzehnt. Nichts davon wäre ohne ein außergewöhnliches Team möglich gewesen, das jeden Tag hinterfragt, was Menschen für möglich halten. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, uns noch schneller zu bewegen und humanoide Roboter von einer bahnbrechenden Technologie in alltägliche industrielle Werkzeuge zu verwandeln", sagte Artem Sokolov, Gründer und CEO von Humanoid.

"Humanoide Robotik wird eine der entscheidenden Technologien des nächsten Jahrzehnts sein, die verändern wird, wie kommerzielle und industrielle Arbeit erledigt wird. Wir erwarten, dass sich die Branche um eine Handvoll von Marktführern in den USA, Europa und China herum konzentriert. Humanoide KI wird einer kleinen Gruppe von Robotikunternehmen angehören, die die humanoide Robotik inner- und außerhalb von Europa bestimmen wird", sagte Zia Huque, General Partner bei Prime Movers Lab.

Klaus Rosenfeld, CEO der Schaeffler AG, kommentierte: "Die humanoide Robotik wandelt sich rasch von einem visionären Konzept zu einer industriellen Realität, und Schaeffler ist als führendes Bewegungstechnikunternehmen einzigartig aufgestellt, um diese Weiterentwicklung mitzugestalten. Indem wir unsere jahrzehntelange Expertise und Fertigungsexzellenz mit der bahnbrechenden Plattform von Humanoid für physische KI kombinieren, unterstützen wir aktiv eine der aufregendsten Grenzen in der Technologie. Wir sind stolz darauf, Humanoid als strategischer Investor und Handelspartner bei der Skalierung einer Technologie zu unterstützen, die das Potenzial hat, die Produktivität in verschiedenen globalen Industrien grundlegend neu zu definieren."

"Wir sehen im Bereich der humanoiden Robotik wesentliche Wachstumschancen. Über unsere Tochtergesellschaft Robert Bosch Robotics GmbH sind wir bereits eine Fertigungspartnerschaft mit Humanoid eingegangen. Bosch wird als Auftragsfertigungspartner von Humanoid auftreten sowie strategische Beratung und technische Expertise in Hardwaredesign, Produktion und Lieferkette bereitstellen", sagte Mathias Pillin, Chief Technology Officer der Robert Bosch GmbH.

"Humanoid hat in einer bemerkenswert kurzen Zeit eine außergewöhnliche Ausführung demonstriert, indem es bahnbrechende KI und Robotiktechnologie in reale Industriebereitstellungen verwandelt hat. Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens als langfristiger strategischer Partner zu unterstützen und zu seiner globalen Expansion beizutragen", sagte Fubon Financial Holding Venture Capital

Die Bewertung spiegelt sowohl die Ausführungsgeschwindigkeit von Humanoid als auch das steigende Vertrauen des Marktes, dass humanoide Roboter wirtschaftlich realisierbar werden. Was einst als Langzeitforschungsexperiment galt, ist heute eine umsetzbare Industrietechnologie. Mit seinen Robotern auf Rädern möchte Humanoid dem weltweiten Arbeitskräftemangel in Fertigung, Logistik und anderen kritischen Sektoren entgegenwirken und reale betriebliche Probleme für seine Kunden lösen.

Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens kombiniert proprietäre Robotik-Hardware mit seinem eigenen KI-Gehirn, KinetIQ, dank dem Roboter verstehen, logisch denken und komplexe physische Aufgaben in echten Industrieumgebungen ausführen können. Mit dieser Finanzierung möchte Humanoid den Übergang zu einer Zukunft fördern, in der intelligente Roboter in der globalen Industriewirtschaft sicher neben Menschen arbeiten.

Über Humanoid

Humanoid ist ein Robotikunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das humanoide Roboter für den industriellen Einsatz baut. Humanoid wurde 2024 von Artem Sokolov gegründet und vereint mehr als 250 Ingenieure, Forscher und Innovatoren aus weltweit führenden Technologieunternehmen. Alle Roboter sind mit KinetIQ ausgestattet, dem proprietären vierschichtigen KI-Framework von Humanoid, das auf die reale Bereitstellung in der Praxis ausgelegt ist.

Das Unternehmen, das Büros in London, Boston, Vancouver und San Diego unterhält, konzentriert sich auf die Entwicklung wirtschaftlich realisierbarer, skalierbarer und sicherer Robotiklösungen für reale Anwendungen.

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