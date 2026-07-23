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Actien-Börse Nr. 30

NAGARRO und ALL FOR ONE gehen beide gemäß aktueller Angebote für fast 100 % Prämie über den Tisch. Die hohen Prämien rücken den Sektor als Ganzes in den Fokus. Zu den verbleibenden und vor allem günstigsten Vertretern zählt GFT TECHNOLOGIES. Bis 2029 strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 930 Mio. auf 1,5 Mrd. € sowie eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 9,5 % an. Angesichts der günstigen Bewertung (KUV 0,6; KGV 2027e 10) und 61,3 % Streubesitz gilt GFT ebenfalls als potenzieller Übernahmekandidat. Die Aktie steckt noch in einer Bullen-Flagge, die bei Kursen über 21 € bullish aufgelöst wird. Der Wert bleibt weiterhin ein Kauf.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Der Börsensommer wird ein Qualitätstest- LKW-Markt: Das Elefantenrennen läuft- Dieser DAX-Wert ist die spannendste Wette- SIEMENS HEALTHINEERS: Geduld ist gefragt- FRIEDRICH VORWERK mit Turnaround?- MICROSOFT vor den ZahlenIhre Bernecker Redaktion /