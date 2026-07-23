Vossloh hat die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 gemäß den vorläufigen Zahlen veröffentlicht, wobei das Wachstum hauptsächlich durch die erstmalige Konsolidierung von Sateba angetrieben wurde. Während Umsatz und EBITDA gestiegen sind, blieb die Rentabilität aufgrund von Integrationseffekten, PPA-Abschreibungen und schwächeren Beiträgen aus Customized Modules unter Druck. Die Leistung im ersten Halbjahr zeigte ein ähnliches Muster, mit starkem Umsatzwachstum, jedoch einem schwächeren EBIT und Cashflow aufgrund saisonaler Effekte im Working Capital und höheren Investitionen. Core Components blieben der Hauptwachstumsmotor, unterstützt durch Sateba und eine solide Nachfrage bei Tie Technologies, während Customized Modules und Lifecycle Solutions mit einem schwächeren Mix, höheren Logistikkosten und niedrigeren Aktivitätsniveaus konfrontiert waren. Erfreulicherweise bieten Rekordaufträge und der Auftragsbestand eine starke Sichtbarkeit, während das Management eine klare Erholung des Cashflows im zweiten Halbjahr und ein stärkeres organisches Wachstum ab 2027 erwartet. Nach dem jüngsten Rückgang des Aktienkurses sehen wir einen attraktiven Einstiegspunkt und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 90,00 EUR, was ein Upside-Potenzial von über 50% impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





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