DJ MTU Aero erhält bei Farnborough-Messe Aufträge über 500 Mio USD
DOW JONES--MTU Aero Engines hat sich bei der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einer soliden Nachfrage erfreut. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.
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July 23, 2026 09:31 ET (13:31 GMT)
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