Bielefeld (ots) -Junge Fachkräfte suchen längst nicht mehr nur einen sicheren Arbeitsplatz. Wer weiterhin auf Kontrolle statt Vertrauen setzt, verliert genau die Mitarbeiter, die er eigentlich halten möchte. Julian Zimmermann und Luca Alexander Laubach erklären, worauf es bei moderner Mitarbeiterführung ankommt.Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Junge Fachkräfte suchen Entwicklungsmöglichkeiten und ein Umfeld, in dem sie wachsen können. Unternehmen, die noch immer auf Kontrolle statt Vertrauen setzen, verlieren nach Einschätzung von Julian Zimmermann und Luca Alexander Laubach genau die Mitarbeiter, die sie eigentlich halten möchten.Erfolgreiche Mitarbeiterführung beginne bereits bei der Einstellung, berichten die beiden aus der eigenen Praxis. "Wir suchen keine Menschen, die lediglich ihre Arbeitszeit absitzen möchten, sondern Persönlichkeiten mit eigenen Zielen", erklärt Zimmermann. Wer wisse, warum er morgens aufstehe und wohin er wolle, entwickle automatisch mehr Eigenverantwortung als jemand, der ausschließlich für ein festes Monatsgehalt arbeite."Anreize statt Kontrolle"Entscheidend ist aus Sicht der beiden vor allem ein Grundsatz: Anreize statt Kontrolle. "Wer Mitarbeitern ständig über die Schulter schaut, minutengenau Pausen kontrolliert oder ausschließlich Anwesenheit bewertet, erzeugt selten Motivation", so Laubach. Wer hingegen Vertrauen schenke und Leistung sichtbar belohne, erhalte engagierte Menschen, die freiwillig Verantwortung übernehmen.Dazu gehören leistungsorientierte Vergütungsmodelle - genauso wichtig seien jedoch emotionale Anreize, betont Zimmermann. Gemeinsame Events oder besondere Erlebnisse schaffen demnach Erinnerungen und fördern den Teamgeist. Ob ein gemeinsames Wochenende, exklusive Incentives oder das Fahren eines Sportwagens für besonders gute Leistungen: Entscheidend sei, dass außergewöhnlicher Einsatz auch außergewöhnlich wertgeschätzt werde. Ebenso zentral ist das Arbeitsumfeld. Moderne Büros und eine angenehme Atmosphäre sorgen laut Laubach dafür, dass Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen: "Niemand entwickelt Höchstleistungen in einem Umfeld, das ausschließlich aus Regeln und Kontrolle besteht."Klare Ziele statt starrer ArbeitszeitenNicht starre Arbeitszeiten führten zu besseren Ergebnissen, sondern klare Ziele. Wer Verantwortung übernehme, solle innerhalb eines sinnvollen Rahmens selbst entscheiden können, wie er seine Aufgaben organisiert - entscheidend sei das Ergebnis.Einen weiteren verbreiteten Fehler sehen Zimmermann und Laubach darin, dass viele Unternehmen ausschließlich auf den eigenen Gewinn achten. Wer jeden Euro Personalkosten einsparen wolle, spare häufig an der falschen Stelle. "Gute Mitarbeiter kosten Geld - schlechte Mitarbeiter kosten deutlich mehr", bringt es Zimmermann auf den Punkt. Das eigene Unternehmen investiert deshalb bewusst in attraktive Gehälter, moderne Arbeitsplätze und eine hochwertige Ausbildung. Diese Investitionen zahlten sich mehrfach aus: motiviertere Teams, geringere Fluktuation und bessere Ergebnisse.Vom Mitarbeiter zum MitunternehmerJunge Talente bleiben dort, wo sie Perspektiven sehen - so das Fazit der beiden. Wer seinen Mitarbeitern zeige, dass sie sich entwickeln und ihre eigenen Ziele verwirklichen können, gewinne langfristig Mitunternehmer im Unternehmen. Unternehmen, die weiter wachsen möchten, sollten sich deshalb eine einfache Frage stellen: Wie können wir unseren Mitarbeitern den größtmöglichen Mehrwert bieten? "Denn wer zuerst in seine Mitarbeiter investiert, investiert gleichzeitig in den langfristigen Erfolg seines Unternehmens.Pressekontakt:Julian Zimmermann & Luca Alexander Laubach+49 173 7594159info@amaxconsulting.deOriginal-Content von: Amax Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183076/6320394