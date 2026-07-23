In der letzten Woche war die Dell-Aktie innerhalb kürzester Zeit um fast -20% gefallen, was in einem Rücklauf zur 50-Tage-Linie mündete. Auf diesem Niveau drängten neue Käufer an den Markt und treiben den Kurs seither wieder nach oben. Das Rekordhoch bei 469,47 US$ ist fast erreicht. Doch wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? KI-Nachfrage kennt bislang keine Grenzen Der wichtigste Kurstreiber bleibt das boomende Geschäft mit KI-Servern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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