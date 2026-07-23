Dogecoin News Juli 2026: Wal kauft für 14 Millionen Dollar und ein seltenes Kaufsignal erscheint

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Ein Wal hat am 19. Juli 200 Millionen Dogecoin im Wert von 14 Millionen Dollar über Robinhood gekauft, während der Token bei 0,07 Dollar seitwärts lag. Der wöchentliche TD-Sequential zeigt mehrere aufeinanderfolgende Kaufsignale, ein Muster das in der Vergangenheit historische Tiefpunkte markiert hat. DOGE handelt bei 0,0735 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar nach einem Rückgang von 90 Prozent vom Allzeithoch. Die SEC und CFTC haben Dogecoin als digitale Ware eingestuft, vier Spot-ETFs sind aktiv, doch die Gesamtzuflüsse liegen bei mageren 12,44 Millionen Dollar. Die Dogecoin News erzählen von einer wachsenden Kluft zwischen Wal-Vertrauen und ausbleibendem institutionellem Kapital. Wo die stärkste Bewegung tatsächlich stattfindet zeigt sich erst beim genaueren Hinsehen.

Dogecoin News: Wal-Akkumulation trifft auf eingefrorene ETF-Zuflüsse

Das Whale-Wallet kaufte 200 Millionen DOGE nahe der 0,070-Dollar-Unterstützung, dem größten einzelnen Akkumulationsvorgang des Monats laut CoinMarketCap. Der Kauf fiel in eine Phase extremer Angst am Kryptomarkt während der Fear and Greed Index tief im roten Bereich notierte. Jede große DOGE-Rallye des letzten Jahrzehnts begann aus dieser Art stiller Akkumulationszone in der Aufmerksamkeit schwindet und große Wallets leise laden. Das Long-zu-Short-Verhältnis steht bei vier zu eins zugunsten der Käufer, das Derivatevolumen sprang um 114 Prozent nach oben und das Open Interest stieg auf 1,08 Milliarden Dollar.

Die SEC-Einstufung als digitale Ware ebnete den Weg für den 21Shares TDOG Spot-ETF an der Nasdaq laut TechBullion. Trotzdem liegen die kumulierten ETF-Zuflüsse bei 12,44 Millionen Dollar, seit Mai verzeichneten die Fonds fast null Nettozuflüsse. Die Widerstandszonen liegen bei 0,078 und 0,09 Dollar über der aktuellen Spanne. Analysten setzen das Kursziel zwischen 0,15 und 0,22 Dollar für die zweite Jahreshälfte, was ungefähr einer Verdopplung vom aktuellen Niveau entspricht. Whale-Wallets kontrollieren 108,52 Milliarden Token, einen neuen Rekordwert. Doch wenn ein Token mit 12,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sich verdoppeln muss um das Analysten-Ziel zu erreichen, wandert das Kapital dorthin wo der Abstand zwischen Einstieg und Börsenbewertung noch offen ist.

Pepeto: Wo das Kapital hingeht das DOGE nicht mehr aufnehmen kann

14 Millionen Dollar Wal-Kauf bei einem Token der trotzdem nicht steigt, vier ETFs mit null Zuflüssen, eine Marktkapitalisierung die jede Verdopplung zur Schwerstarbeit macht. Genau dieses Umfeld hat über 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale getrieben, weil das Fenster vor dem Börsenlisting das bietet was der schwere DOGE-Chart nicht mehr kann.

Pepeto gehört zu den führenden Presale-Projekten 2026 und wurde von einem Pepe-Mitgründer auf Geschwindigkeit ausgelegt. PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, eine Cross-Chain-Börse verbindet mehrere Blockchains für reibungslosen Token-Transfer. Ein Risikobewertungs-Werkzeug prüft jeden Vertrag bevor er handelbar wird und schützt Käufer vor den Vertragsrisiken die andere Meme-Launches dieses Jahr zerstört haben. Diese Funktionen machen Pepeto zu weit mehr als einem typischen Meme-Coin, sie geben dem Presale-Einstieg eine Substanz die reine Hype-Token nicht bieten.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token über ein Angebot von 420 Billionen. SolidProof hat den vollständigen Vertragscode geprüft und vor dem Start des Presales verifiziert dass keine versteckten Funktionen Mittel einfrieren können. Das erwartete Binance-Listing ist der Moment der diesen Presale-Preis durch offene Marktkurse ersetzt, und Presale-Halter wären die ersten die von der Neubewertung profitieren.

40.000 Wallets haben sich positioniert während der Markt in Angst verharrte. Die Geschwindigkeit mit der Kapital in diesen Presale fließt zeigt dass die schärfsten Investoren nicht auf bessere Bedingungen warten, sie warten auf das Listing. Jede Phase die sich füllt verengt das Fenster. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem ersten Börsenkurs ist genau die Chance die bei Dogecoin mit 12,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mathematisch nicht mehr existiert. Dieses Fenster schließt sich, und es öffnet sich nicht wieder.

Fazit

Die Dogecoin News zeigen Wale die laden während ETFs leer bleiben, einen Markt der nach einem Impuls sucht den die Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar bremst. Pepeto wartet nicht auf diesen Impuls, Pepeto ist der Impuls. 10,38 Millionen Dollar während extremer Marktangst beweisen dass die smartesten Wallets ihre Entscheidung längst getroffen haben. Der Presale-Preis verschwindet wenn Binance den Handel eröffnet, und dieses Fenster wird mit jeder Phase enger. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website bevor dieses Fenster schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Nachrichten zu Dogecoin im Juli 2026?

Ein Wal kaufte DOGE für 14 Millionen Dollar während der TD-Sequential seltene Kaufsignale zeigte. Vier Spot-ETFs sind aktiv, aber die kumulierten Zuflüsse liegen bei nur 12,44 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto?

Ein Meme-Coin eines Pepe-Mitgründers mit gebührenfreiem PepetoSwap, Cross-Chain-Brücke und Risikobewertungs-Werkzeug. SolidProof-geprüft, 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.