Nasdaq-Schock zur Eröffnung: Absturz, V-Reversal und 100-Punkte-Kerzen!

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Der Nasdaq startet mit einem echten Schock in den Handel: Bereits vorbörslich verliert der Index mehr als 500 Punkte, während die Aussagen der EZB zusätzlichen Druck auf DAX und US-Börsen bringen. Im heutigen Livetrading zeigt sich schnell, wie emotional und unberechenbar der Markt ist - mit heftigen Abverkäufen, explosiven Gegenbewegungen und Kerzen von mehr als 100 Punkten.

Im Mittelpunkt steht die entscheidende Frage: Kommt nach dem Absturz das große V-Reversal oder bricht die wichtige Unterstützung endgültig? Der Markt versucht mehrfach, sich vom Tagestief zu lösen, doch jede Erholung wird sofort wieder auf die Probe gestellt. Long- und Short-Setups wechseln sich ab, während das Risiko- und Trade-Management bei dieser extremen Volatilität wichtiger denn je wird.

Das Video zeigt offen und praxisnah, wie schwierig solche Handelstage sein können. Zu sehen sind gelungene Einstiege, verpasste Chancen, ausgestoppte Positionen und ein Box-Setup, das den zwischenzeitlichen Verlust deutlich reduziert. Genau diese Situationen machen deutlich, warum Disziplin, klare Stops und das rechtzeitige Beenden eines Trades im Livetrading entscheidend sind.

Hält die Nasdaq-Unterstützung - oder folgt noch die nächste große Welle? Erlebt die komplette Session mit allen Analysen, Entscheidungen und Emotionen direkt im Chart.

Schalte gern am Dienstag um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader's Circle:

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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