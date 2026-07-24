Westafrika punktet mit einer lebendigen Bergbau-Szene. Aktuell ist in der Region einiges in Bewegung: Während die großen Bergbau-Giganten Milliarden in ihre bestehenden Anlagen investieren, um Laufzeiten zu verlängern, rücken immer mehr auch kleinere Akteure mit hochgradigen Entdeckungen in den Fokus. Insbesondere in der Elfenbeinküste gibt es bereits bestehende Verarbeitungs-Infrastruktur, die ausgelastet werden muss. Das führt zu Aktivität entlang des Birimian-Grünsteingürtels. Der Wettlauf um aussichtsreiche Gold-Liegenschaften in der Nähe bestehender Mühlenkapazitäten hat begonnen. So umgehen Konzerne umfassende Neuinvestitionen und Genehmigungsverfahren und hauchen bestehenden Anlagen neues Leben ein. Wir erklären den Trend und stellen einen möglichen Profiteur vor.
Enthaltene Werte: CA49990B1040,GB00BL6K5J42,AU000000PRU3Den vollständigen Artikel lesen ...
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