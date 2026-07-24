DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli
=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vj *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -28,1 zuvor: -29,2 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 48,0 zuvor: 46,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,0 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,4 zuvor: 48,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,5 *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 54,4 zuvor: 53,3 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +4,5% gg Vm zuvor: -7,3% gg Vm *** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill Summer School 2026 - US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus ===
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July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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