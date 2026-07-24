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Dow Jones News
24.07.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni 
     Kernverbraucherpreise ex Nahrung 
     PROGNOSE: +1,6% gg Vj 
     zuvor:  +1,4% gg Vj 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call) 
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August 
     PROGNOSE: -28,1 
     zuvor:  -29,2 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 48,0 
     zuvor:  46,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 47,8 
     zuvor:  47,2 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 51,1 
     zuvor:  51,2 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 49,1 
     zuvor:  48,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 49,7 
     zuvor:  49,5 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  50,3 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  49,4 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  51,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 50,2 
     zuvor:  50,0 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 
  10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 49,4 
     zuvor:  48,8 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 52,2 
     zuvor:  52,5 
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  51,2 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE: 54,4 
     zuvor:  53,3 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni 
     PROGNOSE: +4,5% gg Vm 
     zuvor:  -7,3% gg Vm 
*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill 
     Summer School 2026 
 
     - US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/kla/sha

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July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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