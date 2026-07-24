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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GALERIA - Nach der Ankündigung von Galeria, bundesweit 33 Warenhäuser auf ihre Rentabilität zu prüfen, hat der Deutsche Städtetag eine frühzeitige Einbindung der Kommunen gefordert. "Noch ist über die Zukunft der einzelnen Standorte nicht abschließend entschieden", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wichtig ist, dass die Städte schnell in die Gespräche zur Zukunft der Filialen eingebunden werden." Das habe sich bereits in früheren Restrukturierungsrunden bewährt, um individuelle Lösungen für Standorte sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. (Funke Mediengruppe)

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July 24, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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