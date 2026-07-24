© Foto: Dall-EKönnte die CoreWeave-Aktie vor einem Comeback stehen? Truist sieht nach dem Kurseinbruch der vergangenen drei Monate wieder deutliches Kurspotenzial.Nach einem monatelangen Ausverkauf könnte die CoreWeave-Aktie vor einem Comeback stehen. Truist Securities hat die Papiere des Cloud-Infrastruktur-Spezialisten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sieht nach dem jüngsten Kursrückgang ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Zwar senkte die Bank ihr Kursziel von 131 auf 126 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 85 US-Dollar entspricht dies jedoch weiterhin einem möglichen Aufwärtspotenzial von 48 Prozent. Analyst Arvind Ramnani begründet seinen Optimismus vor allem mit drei Faktoren. Die …
Enthaltene Werte: US30303M1027,US21873S1087Den vollständigen Artikel lesen
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