Frankfurt am Main (ots) -Das wird ein "hr3 Weihnachtssingen" der Superlative: hr3 lädt erstmals in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt ein. Am Samstag, 19. Dezember, begrüßt hr3-Morningshow-Moderator Tobi Kämmerer die Besucherinnen und Besucher zum bisher größten Weihnachtssingen in Hessen. Für eine festliche Stimmung sorgen erstmals 500 Musikerinnen und Musiker die zeitgleich - im Sinne der Konzertreihe "The Grand Jam" - Weihnachtslieder spielen werden. Der Vorverkauf zu diesem musikalischen Großereignis vor dem Heiligabend startet am Freitag, 31. Juli, um 9 Uhr. Unterstützt wird das "hr3 Weihnachtssingen" von der Deutschen Bank.Wo normalerweise Spiele der Fußball-Bundesliga sowie von Welt- und Europameisterschaften stattfinden, da führt und dirigiert Tobi Kämmerer durch einen stimmungsvollen Abend, an dem alle Besucherinnen und Besucher gemeinsam bekannte Weihnachtsklassiker wie "Stille Nacht, heilige Nacht", "O du fröhliche" oder "We Wish You A Merry Christmas" singen. Musikalisch unterstützt werden Tobi Kämmerer und das Publikum von der Band "StreetLIVE family". An den Eingängen werden kostenlose Programmhefte mit den Liedtexten verteilt, damit alle mitmachen können."The Grand Jam"Es wird nicht nur gesungen, sondern auch musiziert: 500 Musikerinnen und Musiker aller Levels werden gemeinsam beim "hr3 Weihnachtssingen" die beliebtesten Weihnachtslieder spielen. Mit Hilfe von Coaches und Tutorials bereiten sie sich vor. Das Konzept der Konzertreihe "The Grand Jam" begeistert seit Jahren, 2025 haben die Akteure sogar einen Weltrekord aufgestellt, 1.231 Musikerinnen und Musiker haben zeitgleich musiziert. Dieser Rekord wurde am vergangenen Wochenende mit 1.277 aktiven Teilnehmenden sogar getoppt.Patrik Meyer, Prokurist, Deutsche Bank Park / Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, freut sich auf die Veranstaltung: "Der Deutsche Bank Park steht für große Momente - und das hr3 Weihnachtssingen wird genau so ein Moment für die ganze Familie. 500 Live-Musikerinnen und Musiker, Zehntausende Stimmen, klassische Weihnachtslieder und eine einzigartige Stadionatmosphäre: Besser kann man sich auf Weihnachten kaum einstimmen."Tobi Kämmerer, hr3-Moderator, kann es kaum erwarten: "Wenn Zehntausende gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder anstimmen, entsteht etwas Magisches: ein Moment, der uns verbindet, berührt und den Zauber von Weihnachten spürbar macht. Ich freue mich riesig, dieses besondere Ereignis mit allen zu teilen - lasst uns zusammen singen, Gänsehaut fühlen und den Abend unvergesslich machen."Hörerinnen und Hörer können sich ab Freitag, 31. Juli, um 9 Uhr Tickets für das "hr3 Weihnachtssingen" sichern und den Liebsten ein vorweihnachtliches Geschenk machen. Die Tickets sind über www.deutschebankpark.de erhältlich.Weitere Informationen gibt es on air in der hr3-Morningshow, via hr3 Instagram, (https://www.instagram.com/hr3/) hr3 Facebook (https://de-de.facebook.com/hr3/) und auf hr3.de. Auskunft erhalten Interessierte ebenfalls auf den Kanälen des Deutsche Bank Parks.Empfehlenswert ist die Anfahrt mit Bussen und Bahnen. Diese können kostenlos genutzt werden.Presse-Akkreditierungen an:Sebastian Hübl, hr-Kommunikation, sebastian.huebl@hr.de"hr3 Weihnachtssingen" - unterstützt durch die Deutsche BankDatum: Samstag, 19. Dezember 2026Ort: Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt-SüdEinlass: 16 Uhr, Konzertbeginn: 17.30 UhrDurchführung: Eintracht Frankfurt Stadion GmbH in Kooperation mit hr3Tickets (inkl. MwSt., VVK-Gebühr, Systemgebühr, RMV) unter www.deutschebankpark.deFür Erwachsene gibt es Sitzplätze ab 19,90 Euro. Für Kinder (4-11 Jahre) kostet der Eintritt 14,90 Euro. Jugendliche (12-17) zahlen 17,90 Euro. Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt, aber keinen Sitzplatzanspruch.Tickets für Personen mit Handicap und/oder im Rollstuhl sind ebenfalls ab 17,90 Euro erhältlich, Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an ticketing@deutschebankpark.de.ACHTUNG: Frühbucher-Rabatt: Wer sich frühzeitig sein Ticket für das große "hr3 Weihnachtssingen" sichert, erhält zwei Euro Nachlass auf den regulären Ticketpreis (VIP-Tickets sind von der zeitlich befristeten Aktion ausgenommen).Pressekontakt:Sebastian Hübl, hr-Kommunikation, sebastian.huebl@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6320476