Nach unserem Ausflug in den EuroStoxx 50 wenden wir uns heute der zweiten großen Turnaround-Region der Welt zu: dem US-Technologie-Index NASDAQ 100. Auch dort finden sich neben den bekannten KI-Höchstfliegern wie NVIDIA, MICROSOFT oder META klassische Schwergewichte, die von den Anlegern über Jahre hinweg abgeschrieben wurden - und deren Wiederbelebung in den vergangenen Monaten spektakuläre Fahrt aufgenommen hat. Wir haben den NASDAQ 100 systematisch nach zwei Kriterien durchsucht: nach einem klar identifizierbaren Bruchpunkt in der Unternehmensentwicklung und nach konkreten Katalysatoren in den nächsten Wochen. Unsere beiden Kandidaten heute vereinen beides - und decken zugleich das gesamte Spektrum der modernen Medizin ab. Wenn Sie den gesamten Beitrag lesen wollen, geht das im Abo oder im Einzelabruf (KLICK HIER).
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