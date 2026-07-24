Werbung - Volkswagen: vom großen Sanierungsfall zur möglichen Neubewertungsstory? Ist bei den derzeitigen "Tiefgaragenkursen" bereits der Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen? Das ist eines der inhaltlichen Schlaglichter in der neuen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs (30/2026).
Außerdem im Fokus der Ausgabe: Jungheinrich, ferne eine Kultmarke mit deutlichem Bewertungsabschlag und ein Gasspezialist, der vom wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren profitieren könnte. Hinzu kommt jeweils der Blick in das konservative sowie spekulative Musterdepot. Und weitere Themen.
Der Frankfurter Börsenbrief (Einzelausgabe 30/2026) - derzeit beim Börsenkiosk mit rund 50 Prozent Preisvorteil zu erwerben. Aktienideen und Einordnungen - ohne Abonnement und zum vergünstigten Einzelpreis. Schauen Sie jetzt rein - hier geht es zur Aktionsseite beim Börsenkiosk: HIER KLICKEN
Außerdem im Fokus der Ausgabe: Jungheinrich, ferne eine Kultmarke mit deutlichem Bewertungsabschlag und ein Gasspezialist, der vom wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren profitieren könnte. Hinzu kommt jeweils der Blick in das konservative sowie spekulative Musterdepot. Und weitere Themen.
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