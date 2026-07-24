Datum der Anmeldung:
22.07.2026
Aktenzeichen:
B3-83/26
Unternehmen:
1. vivida bkk, K.ö.R., Villingen-Schwenningen; 2. BKK Scheufelen, K.ö.R., Kirchheim/Teck; freiwillige Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V
Produktmärkte:
Betriebskrankenkassen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung
22.07.2026
Aktenzeichen:
B3-83/26
Unternehmen:
1. vivida bkk, K.ö.R., Villingen-Schwenningen; 2. BKK Scheufelen, K.ö.R., Kirchheim/Teck; freiwillige Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V
Produktmärkte:
Betriebskrankenkassen, GKV, gesetzliche Krankenversicherung
© 2026 Bundeskartellamt