Datum der Anmeldung:
21.07.2026
Aktenzeichen:
B6-53/26
Unternehmen:
Bavaria Media GmbH, Geiselgasteig (D); Erwerb von Anteilen an der ARD Plus GmbH, Köln (D) und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der WDR mediagroup GmbH, Köln (D)
Produktmärkte:
Content Distribution Lizenzierung von audiovisuellen Inhalten AV-Endkundenangebote
21.07.2026
Aktenzeichen:
B6-53/26
Unternehmen:
Bavaria Media GmbH, Geiselgasteig (D); Erwerb von Anteilen an der ARD Plus GmbH, Köln (D) und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der WDR mediagroup GmbH, Köln (D)
Produktmärkte:
Content Distribution Lizenzierung von audiovisuellen Inhalten AV-Endkundenangebote
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