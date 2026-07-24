Datum der Anmeldung:
21.07.2026
Aktenzeichen:
B11-76/26
Unternehmen:
DEUTZ AG, Köln; Erwerb der Kontrolle an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, Flensburg
Produktmärkte:
Entwicklung und Fertigung gepanzerter Ketten- und Radfahrzeuge, Instandsetzung und Wartung gepanzerter Radfahrzeuge
21.07.2026
Aktenzeichen:
B11-76/26
Unternehmen:
DEUTZ AG, Köln; Erwerb der Kontrolle an der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, Flensburg
Produktmärkte:
Entwicklung und Fertigung gepanzerter Ketten- und Radfahrzeuge, Instandsetzung und Wartung gepanzerter Radfahrzeuge
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