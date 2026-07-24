Datum der Anmeldung:
21.07.2026
Aktenzeichen:
B1-109/26
Unternehmen:
HIRSCH Porozell GmbH, Rheda-Wiedenbrück, Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Röhrnbach/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der WKI Isoliertechnik GmbH und der WKI Isoform GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Herstellung von Gebäudedämmstoffen
21.07.2026
Aktenzeichen:
B1-109/26
Unternehmen:
HIRSCH Porozell GmbH, Rheda-Wiedenbrück, Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Röhrnbach/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der WKI Isoliertechnik GmbH und der WKI Isoform GmbH, Berlin
Produktmärkte:
Herstellung von Gebäudedämmstoffen
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