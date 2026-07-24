Datum der Anmeldung:
20.07.2026
Aktenzeichen:
B1-111/26
Unternehmen:
ELIN Deutschland GmbH, München, IGO Immobilien GmbH, Penzberg/Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Hepp-Schwamborn GmbH & Co. KG und Erwerb von Vermögensgegenständen der Elektrogrosshandel Kuno Hepp GmbH & Co. KG, jeweils Mönchengladbach
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
20.07.2026
Aktenzeichen:
B1-111/26
Unternehmen:
ELIN Deutschland GmbH, München, IGO Immobilien GmbH, Penzberg/Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Hepp-Schwamborn GmbH & Co. KG und Erwerb von Vermögensgegenständen der Elektrogrosshandel Kuno Hepp GmbH & Co. KG, jeweils Mönchengladbach
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
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