Datum der Anmeldung:
20.07.2026
Aktenzeichen:
B5-75/26
Unternehmen:
PreZero Theta / Reploid Group / CircularOrganics V & V (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Herstellung von Futtermitteln, Recycling organischer Reststoffe mittels Insektenlarven
20.07.2026
Aktenzeichen:
B5-75/26
Unternehmen:
PreZero Theta / Reploid Group / CircularOrganics V & V (Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens)
Produktmärkte:
Herstellung von Futtermitteln, Recycling organischer Reststoffe mittels Insektenlarven
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