Okta: Bullenflagge zum 20er-EMA!

Q2-Zahlen am 31. August!

Solide Profitabilität! Startet Okta JETZT als Sicherheitsplattform für KI-Agenten richtig durch?

Okta (OKTA) - US6792951054

Rückblick: Nach einem Rücksetzer in Form einer Bullenflagge vom Pivot-Hoch vom Mittwoch der vergangenen Woche zum 20-Tagedurchschnitt notiert die Okta-Aktie knapp unter der grünen Linie. Es ist ein Halbjahresplus von rund 49 Prozent zu verzeichnen, sodass die grundsätzlich Einschätzung des Wertpapiers bullisch ist.

Okta-Aktie: Chart vom 23.07.2026, Kürzel: OKTA Kurs: 136.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aufgrund der schwachen vorbörslichen Kurse an der Wallstreet gehen wir für den heutigen Freitag nicht unbedingt davon aus, dass wir wir ein Kaufsignal erhalten. Dies wäre gegeben, sobald der Kurs der Okta-Aktie über dem gestrigen Hoch notiert. Insofern könnten wir das Setup noch etwas reifen lassen. Bis zu den nächsten Earnings am 31. August bliebe für einen mehrwöchigen Swingtrade ausreichend Zeit. Kursziel wäre das genannte Pivot-Hoch bei 157 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützung bei cira 134.30 USD bietet sich zur Absicherung an.

Meinung

Okta,mit Hauptsitz in San Francisco, bietet cloudbasierte Lösungen für Identitäts- und Zugriffsmanagement, Authentifizierung, Identitätsverwaltung und den Schutz von Mitarbeitern, Kunden sowie zunehmend auch KI-Agenten. Das Unternehmen profitiert davon, dass mit dem Einsatz von KI die Zahl digitaler Identitäten stark wächst und diese abgesichert und kontrolliert werden müssen. Gleichzeitig verliert das Wachstum an Dynamik: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 765 Millionen USD, während Okta für das Gesamtjahr nur noch ein Umsatzwachstum von etwa 9 bis 10 Prozent erwartet. Positiv entwickeln sich dagegen die Profitabilität und der Cashflow: Im ersten Quartal lag der freie Cashflow bei 271 Millionen USD, während die verbleibenden vertraglich zugesagten Umsätze um 16 Prozent zulegten. Die Investmentstory beruht damit zunehmend auf der Kombination aus solider Profitabilität und der Chance, sich als zentrale Sicherheitsplattform für KI-Agenten zu etablieren. Das Problem: Bei nachlassendem Umsatzwachstum könnte die hohe Bewertung der Aktie zum Bremsklotz werden. Bis 2029 wird ein Umsatz von 3.9 Milliarden USD und ein Gewinn von 536.4 Millionen USD erwartet; dafür müsste Okta den Umsatz jährlich um rund 9.6 Prozent steigern. Unterm Strich bietet die KI-Sicherheitsstrategie erhebliches Potenzial, sie muss aber erst beweisen, dass sie das verlangsamte Kerngeschäft dauerhaft kompensieren und wieder für höheres Wachstum sorgen kann. Charttechnisch sieht das Setup attraktiv aus, auch wenn der Rückenwind vom Gesamtmakt fehlt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 23.66 Milliarden USD

Meine Meinung zu Okta ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/software/nasdaq-okta/okta/news/reicht-der-hype-um-die-ki-sicherheit-bei-okta-okta-aus-um-di

Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026

Autor: Thomas Canali

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