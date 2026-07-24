Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-amerikanische Finanzinstitut JPMorgan Chase & Co. (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) hat eine neue variabel verzinste Unternehmensanleihe (ISIN US48128BAXXX/ WKN A4EYC7) mit einem Volumen von 3 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Bei der Anleihe handle es sich um eine sogenannte Fixed-to-Floating-Rate-Anleihe: Der Zinssatz sei zunächst für eine Laufzeit fixiert und werde anschließend variabel angepasst - derzeit betrage er 5,041%. Das Laufzeitende sei der 23. Juli 2032. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,534% (Stand: 23.07.2026). Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch das Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Moody's bewerte JPMorgan Chase mit einem Investment-Grade-Rating von A1, S&P mit A. (News vom 23.07.2026) (24.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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