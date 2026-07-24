Adidas kommt einfach nicht zur Ruhe. Im frühen Xetra-Handel fiel die Aktie heute zeitweise um mehr als fünf Prozent auf ein Sechswochentief, zuletzt notierte sie bei 168,65 €. Das ist charttechnisch ein deutliches Warnsignal, denn nach der bereits gerissenen 21-Tage-Linie hat das Papier nun auch die 50-Tage-Linie unterschritten. Zwei Linien weg, die Lage trübt sich spürbar ein. Keine positiven Eckdaten, kein gutes Gefühl Was Händler besonders ärgert: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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