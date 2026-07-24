Die BYD-Aktie konnte die Unterstützung bei 9,80 € in der Vorwoche zurückerobern und damit die in meiner letzten Analyse erwartete Fortsetzung der Erholung zunächst untermauern. Der Sprung bis zum anvisierten Kreuzwiderstand bei 10,73 € blieb bislang jedoch aus. Nun steht erneut die Marke von 9,80 € im Mittelpunkt und der Wochenschluss könnte für die weitere Richtung entscheidend werden. Die Marke von 9,80 € wird zur Schlüsselzone Nach der Rückeroberung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de