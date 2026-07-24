Der chinesische DRAM-Hersteller ChangXin Memory Technologies (CXMT) steht kurz vor seinem Börsendebüt am STAR Market in Shanghai. Nach Abschluss der Zeichnungsfrist gab das Unternehmen am 23. Juli die erfolgreichen Erlöse von 57,92 Milliarden Yuan (rund 7,5 Milliarden Euro) bekannt. Der Ausgabepreis beträgt 8,66 Yuan je Aktie.
Der offizielle Börsenhandel startet am Montag, dem 27. Juli 2026. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen in den Ausbau der Chipproduktion, Forschung und Entwicklung sowie in das Betriebskapital fließen. Gemessen am Emissionsvolumen ist es der bislang größte Börsengang Asiens im Jahr 2026.
Bis zu den Marktführern Samsung Electronics, SK hynix und Micron Technology besteht zwar weiterhin ein deutlicher technologischer Abstand. Besonders bei modernem HBM-Speicher. Der milliardenschwere Börsengang verschafft CXMT jedoch die finanziellen Mittel, um diesen Rückstand schrittweise zu verringern.
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