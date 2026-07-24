Die Aktie von ADIDAS sank heute im XETRA-Handel teilweise um 5,6 % - auf ein Sechswochentief! Vor einigen Tagen war die 21-Tage-Linie unterschritten worden, nun fiel die Aktie auch noch unter die 50-Tage-Linie. Aus chartechnischer Sicht ist das eine ordentliche Eintrübung. Der Grund für den Schwermut: Am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht hatte es keine Eckdaten mit vielleicht positiven Nachrichten gegeben. Deren Ausbleiben hatte sich dann auch schon nachbörslich belastend ausgewirkt. Am Markt war gehofft worden, dass es für das zweite Quartal im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft vielleicht erfreuliche Nachrichten gibt. Die Hoffnung auf Eckdaten wurde am Markt mit der Erfahrung begründet, dass diese häufiger eine Woche vor dem tatsächlichen Quartalsbericht kommen. Im vergangenen Jahr war dies im Oktober und im April der Fall gewesen. Das Muster bekommt Risse - denn schon im April hatte es keinen Vorab-Bericht mehr gegeben. Ausgehend vom Tief seit 2023 (März), hatten die ADIDAS-Aktien seit April eine Rally hinter sich, die Anfang Juli während der Fußball-Weltmeisterschaft bei fast 188,80 Euro ihren Höhepunkt fand. Seitdem haben sie11 % an Wert verloren.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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