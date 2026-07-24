Klosters (ots) -Bei Klosters Music ist alles angerichtet. Mit der 8. Ausgabe, die vom 31. Juli bis 9. August 2026 unter dem Motto "Ikonen" stattfindet, verabschiedet sich David Whelton als Künstlerischer Leiter vom Festival. Klosters Music bietet auch in diesem Jahr eine Mischung aus hochkarätigen Orchesterkonzerten an den beiden Wochenenden, intimer Kammermusik und grossen Stars wie dem Bariton Sir Bryn Terfel, der Geigerin Veronika Eberle, der Blockflöten-Ikone Maurice Steger und dem Pianisten Sir András Schiff.Den Auftakt macht am Freitag, den 31. Juli die Camerata Salzburg unter der Leitung von Antonello Manacorda mit Beethovens 5. Sinfonie - einer echten Ikone des Repertoires. Der aufstrebende Star Lukas Sternath spielt Mozarts Klavierkonzert in d-Moll KV 466. Der Vorverkauf für Klosters Music läuft auf Hochtouren. Für das Filmkonzert "Amadeus" - in Concert am 2. August gibt es nur noch wenige Tickets. Bereits ausverkauft sind das Konzert des Pacific Quintet am 4. August im Atelier Bolt sowie das Solorezital "Bach pur" von Sir András Schiff am 6. August in der Kirche St. Jakob. Karten gibt es hingegen noch für das Konzert "Mit vier Händen" am selben Abend, bei dem Schiff gemeinsam mit seiner ehemaligen Studentin Chloé Jiyeong Mun Schuberts Musik für Klavier zu vier Händen interpretieren wird.In einigen Programmen präsentiert sich Klosters Music in aktualisierten Besetzungen. So gestalten Rainer Honeck (Violine), Julia Hagen (Violoncello) und Herbert Schuch (Klavier) am 5. August einen Kammermusikabend mit Werken von Beethoven und Schubert. Am 1. August ist der Akkordeonvirtuose Srdjan Vukasinovic gemeinsam mit dem Septura Brass Septet aus London zu erleben. Die beiden Abschlusskonzerte mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen dirigiert der britische Dirigent Duncan Ward. Diese Künstlerinnen und Künstler treten an die Stelle der ursprünglich angekündigten Mitwirkenden Milos Karadaglic, Viviane Chassot und Edward Gardner.Am 8. August interpretiert Boris Giltburg mit dem deutschen Spitzenorchester Tschaikowskys bekanntes Klavierkonzert in b-Moll. Beim Abschlusskonzert "An meine Freunde" am 9. August spielen Veronika Eberle (Violine) und Timothy Ridout (Viola) Mozarts Sinfonia concertante. Mit den "Enigma-Variationen" von Edward Elgar verabschiedet sich an diesem Abend David Whelton als Künstlerischer Leiter von Klosters Music. Und kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken, ehe ab der neuen Saison Christoph Müller die künstlerische Verantwortung für Klosters Music übernehmen wird.Pressekontakt:Herausgeber:Klosters MusicStiftung Kunst & Musik, KlostersLandstrasse 1777250 KlostersKontakt:Christine von SiebenthalLeitung Marketing & KommunikationTel +41 77 410 87 85cvs@klosters-music.chOriginal-Content von: Stiftung Kunst & Musik, Klosters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100941404