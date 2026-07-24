DJ PTA-AFR: Amadeus Fire AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Amadeus Fire AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/24.07.2026/13:21 UTC+2) - Amadeus Fire AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 03.08.2026
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Aussender: Amadeus Fire AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 96876 180 E-Mail: IR@amadeus-fire.de Website: www.group.amadeus-fire.de/en ISIN(s): DE0005093108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1784892060161 ]
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July 24, 2026 07:21 ET (11:21 GMT)