© Foto: Omar Marques - picture allianceVerizon gewinnt mehr Kunden, erzielt einen Rekord-Cashflow und hebt erneut die Prognose an. Dazu kommen Aktienrückkäufe über 4,5 Milliarden US-Dollar. Steht die Aktie vor einer Neubewertung?Verizon hat im zweiten Quartal 2026 mehr Mobilfunk- und Breitbandkunden gewonnen. Gleichzeitig steigerte der Telekomkonzern seine Profitabilität und hob die Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge an. Der Umsatz mit Mobilfunk- und Breitbanddiensten stieg um 2,8 Prozent auf rund 23,4 Milliarden US-Dollar. Verizon gewann netto 184.000 Mobilfunkkunden mit Laufzeitverträgen. Das war im Privatkundengeschäft der beste Wert eines zweiten Quartals seit fünf Jahren. Im Breitbandgeschäft kamen netto 348.000 …
Enthaltene Werte: US92343V1044Den vollständigen Artikel lesen
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