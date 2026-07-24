EQS-News: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburger Getreide-Lagerhaus AG
|Neuer Wall 18
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 3676670
|E-Mail:
|hglag@web.de
|Internet:
|http://www.hgl-ag.de
|ISIN:
|DE0006011XXX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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