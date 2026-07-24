Die Quartalsberichtssaison dominiert das Handelsgeschehen im Technologiesektor. So veröffentlichte kürzlich auch Texas Instruments die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026. Als im April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht wurden, kannte die Aktie des US-amerikanischen Chipherstellers kein Halten mehr. Auf eine ähnliche Reaktion spekulierten die Marktakteure auch dieses Mal. Texas Instruments legte starke Zahlen vor und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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