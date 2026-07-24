Trotz der schwächeren Eröffnung am letzten Handelstag dieser Woche behauptet sich die Micron-Aktie deutlich oberhalb ihres jüngsten Verlaufstiefs. In meiner Analyse der Vorwoche waren nach dem Rückgang von rund -36% noch die Käufer gefordert. Diese haben inzwischen geliefert und den Kurs zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1.000 US$ geführt. Das nächste Ziellevel bei 1.089,29 US$ bleibt damit bestehen. Die Bullen haben zurückgeschlagen Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de