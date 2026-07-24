Bernstein Research lässt die Finger nicht von AMD. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für die Aktie des Chipkonzerns nach einer KI-Investorenkonferenz erneut auf "Outperform" belassen, das Kursziel bleibt bei 600 US$. Analyst Stacy A. Rasgon bezeichnete die Veranstaltung als insgesamt sehr positiv. Was auf der Konferenz auf dem Tisch lag Im Mittelpunkt standen neue Kundenpartnerschaften, Updates zum Produktportfolio sowie Ankündigungen zum strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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