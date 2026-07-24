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Metavista3D ernennt Gregory Agostinelli zum Chief Business Development Officer



24.07.2026 / 17:51 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 24. Juli 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Gregory Agostinelli mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Chief Business Development Officer des Unternehmens ernannt wurde. Damit stärkt das Unternehmen seine kommerzielle Führung im Rahmen der Weiterentwicklung seiner Kommerzialisierungsstrategie. Die Ernennung erfolgt im Anschluss an die Teilnahme von Metavista3D an der SIGGRAPH 2026 und markiert den nächsten Schritt in den fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, seine wissenschaftliche, technische und kommerzielle Führung im Zuge der Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie weiter zu stärken. Herr Agostinelli verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung in der Branche für immersive und räumliche Displays. Er verbindet einen technischen Hintergrund als Stereograf mit einem Fokus auf strategische Partnerschaften, OEM-Zusammenarbeit und die Kommerzialisierung im Unternehmenskundenbereich. In seiner neuen Funktion wird er die kommerzielle Pipeline des Unternehmens leiten, einschließlich der Entwicklung von Partnerschaften, OEM-Beziehungen und der Kundenbetreuung, und direkt an den Chief Executive Officer berichten. "Greg hat über Jahre hinweg genau diese Art von Beziehungen in unserer Branche aufgebaut", sagte Dino Minichiello, Interim Chief Executive Officer von Metavista3D. "Er versteht, was es braucht, um aus ersten Gesprächen langfristige kommerzielle Beziehungen zu entwickeln. Das ist genau die Erfahrung, die wir für den weiteren Ausbau des Unternehmens brauchen." "Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und dabei zu helfen, die kommerziellen Beziehungen aufzubauen, die diese Technologie zu den richtigen Kunden und Partnern bringen", sagte Gregory Agostinelli, Chief Business Development Officer von Metavista3D. "Mein Fokus liegt auf der Umsetzung und dem Aufbau der Beziehungen, die die langfristige kommerzielle Strategie des Unternehmens unterstützen." Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Schweizer Tochtergesellschaft psHolix AG mit Sitz in Basel, Schweiz, KI-gestützte, brillenlose räumliche Display-Technologien, die auf der firmeneigenen Super-Multiview-Rendering-Architektur basieren. Diese ist darauf ausgelegt, sich am natürlichen menschlichen Sehen zu orientieren und die visuellen Konflikte zu adressieren, die mit herkömmlichen stereoskopischen Displays verbunden sind. Die Technologie des Unternehmens ist durch erteilte Patente in mehreren Rechtsordnungen geschützt und für professionelle und kommerzielle Anwendungen bestimmt, bei denen visuelle Klarheit und dauerhafter Betrachtungskomfort wesentlich sind. Die Aktien von Metavista3D sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol E3T notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3d.com . Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Begriffe wie "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "glaubt", "strebt an", "schlägt vor", "schätzt", "geht davon aus" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen im Zusammenhang mit dem Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur Rolle und dem erwarteten Beitrag von Herrn Agostinelli, zur Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens sowie zum Zeitpunkt und Inhalt zukünftiger Unternehmensmitteilungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen. Auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte daher kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dino Minichiello

Interim Chief Executive Officer

Metavista3D Inc.

dino@metavista3d.com

604.849.5050

www.metavista3d.com IM AUFTRAG DES VERWALTUNGSRATS

Dino Minichiello

Interim Chief Executive Officer

Metavista3D Inc. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/306422 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/306422

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