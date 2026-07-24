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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 56%. In dieser Woche hatten wir eine Chance für Nachzügler im Programm, zwei Stops platziert und fünf Updates veröffentlicht. Heute kommt noch ein weiterer Stop hinzu und wir ändern eine Einschätzung. Betroffen sind unter anderem SK Hynix, Micron, Prysmian, Adidas, Alphabet, Amazon und Alfa Laval. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX auf Sicht eines Monats seitwärts, der NASDAQ100 abwärts lautet die Kurzform im Chartvergleich. Der Ausbruchsversuch des deutschen Börsenbarometers zu Monatsauftakt hatte keinen Bestand. Trotzdem zeigt sich der DAX relativ stabil. Das gilt auch für den DOW JONES und des S&P500 Equal weighted.Je weniger Technologiewerte insbesondere aus dem KI-Sektor, desto besser entwickelt sich der Index. Auf diese Formel lässt sich das aktuelle Geschehen verdichten und es ist nicht das erste Mal im laufenden Jahr so. Immer wieder branden Zweifel an KI-Investitionen auf. Bisher war es immer richtig, dabeizubleiben und den Trend nicht zu verpassen. Wird es diesmal anders sein?Auch am Anfang dieser Woche standen unsere KI-Werte im Fokus: Die Korrektur bei Chip und Memory Werten lief auch diese Woche weiter und auch SK-Hynix und Micron haben darunter gelitten. Was den die Unsicherheit ausgelöst hat und warum das keine Angst machen sollte, erfahren Sie hier. Dazu gab es eine Empfehlung für Investierte und Interessierte bei SK Hynix dazu unten mehr.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!