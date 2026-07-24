Termin-Börse

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Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten spitzen sich weiter zu, und ein Ende ist nicht in Sicht. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Straße von Hormus noch für längere Zeit weitgehend geschlossen bleiben wird. Uns steht ein drastischer, weltweiter Mangel an Düngemitteln bevor. Wo wir die Profiteure verorten erfahren Sie in derNeben der Düngelmittelkrise sehen wir auch im einheimischem Aktienmarkt Chancen: Ein ganzer Kranz von klassischen Standardwerten dümpelt weit unter den eigenen Höchstständen vor sich hin, mit Kursen, die keinen Cent Wachstumsfantasie mehr enthalten und stellenweise deutlich unter dem Substanzwert notieren. Unser erster Kaufkandidat ist einer der spektakulärsten Absturz-Kandidaten der jüngeren Börsengeschichte:Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().