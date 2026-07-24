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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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ALPHABET INC CL A282,10+1,06 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY284,50-5,04 %
INTEL CORPORATION83,73-4,79 %
SALESFORCE INC143,52+4,06 %
SAP SE140,22+9,27 %
TESLA INC271,45-3,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC40,250+4,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.