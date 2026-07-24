© Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMONDer Rückversicherer meldet ein Quartalsergebnis deutlich über den Markterwartungen. Grund sind niedrige Großschäden und ein kräftiger Kapitalanlage-Beitrag von Ergo. Am Jahresziel hält der Konzern dennoch fest.Die Münchener Rück hat mit ihren vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt. Der Überschuss lag in Q2 bei 2,2 Milliarden Euro und übertraf die von Analysten erwartete Konsensschätzung von rund 1,79 Milliarden Euro um satte 23 Prozent. Als Treiber nennt der Rückversicherer aus München zwei Faktoren: Zum einen fiel die Belastung durch Großschäden in der Schaden- und Unfallrückversicherung erneut ungewöhnlich gering aus. Zum anderen lieferte das …
Enthaltene Werte: DE0008430026Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE