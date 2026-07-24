© Foto: Nati Harnik - APMan wartet immer noch ein wenig auf die neue Strategie von Berkshire. Eine neue Richtung hatte der neue CEO Abel bereits mit dem Kauf von Alphabet-Aktien angedeutet. Jetzt wird ein bestehendes Geschäftsfeld gestärkt.Mit dem Kauf von Alphabet-Aktien hat Abel nicht gänzlich neues Terrain betreten. Aber es war ein erstes Ausrufezeichen: Tech und KI werden nicht mehr links liegen gelassen. Zudem hat Warren Buffett es jahrelang bereut, nicht schon früher die Anteilsscheine des Smartphone-Herstellers Apple erstanden zu haben. Mit dem aktuellen Kauf stärkt Abel bereits bestehende Positionen, nämlich die im US-Häusermarkt. Berkshire Hathaway hat die Übernahme von Taylor Morrison für 72,50 US-Dollar …
Enthaltene Werte: US0378331005,US0846707026Den vollständigen Artikel lesen
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