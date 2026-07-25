Krypto News: XRP verliert 69 Prozent seit dem Hoch, doch Wale kaufen 600 Millionen Coins

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XRP hat seit seinem Allzeithoch bei 3,65 Dollar rund 69 Prozent verloren, doch die größten Wallets kaufen weiter. Innerhalb von fünf Wochen sammelten Großanleger 600 Millionen XRP im Wert von 678 Millionen Dollar ein. Der Kurs liegt am 23. Juli bei 1,13 Dollar, während der US-Senat den vollständigen CLARITY-Act-Text zur Regulierung digitaler Vermögenswerte veröffentlichte. Die aktuellen Nachrichten rund um XRP zeigen eine Spannung zwischen Kursschwäche und aggressivem Wal-Verhalten, die auf eine bevorstehende Neubewertung hindeutet. Dieser Artikel analysiert die Daten und zeigt ein Presale-Projekt, das von dieser Dynamik profitiert.

XRP Krypto News: Wale sammeln 600 Millionen Coins, während der CLARITY Act neue Regeln bringt

XRP wird am 23. Juli bei 1,13 Dollar gehandelt und hat seit dem Hoch im Januar 2026 mehr als zwei Drittel seines Wertes verloren. Spot-ETFs auf XRP sind genehmigt, der Rechtsstreit mit der SEC ist beigelegt, und trotzdem bewegt sich der Kurs weiter abwärts.

Laut CoinGape haben Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen XRP ihre Positionen in fünf Wochen um 2,8 Prozent ausgebaut, das sind 600 Millionen Coins im Wert von 678 Millionen Dollar. Gleichzeitig verzeichneten XRP-ETFs die achte Woche in Folge positive Zuflüsse, mit 22,99 Millionen Dollar in der letzten Woche und kumuliert bei 1,47 Milliarden Dollar. Auf dem Monatschart hält XRP ein aufsteigendes Dreieck seit 2018, und Analysten bei Yahoo Finance identifizieren Kursziele bei 6,44 und 8,76 Dollar, falls der Ausbruch über den Widerstand gelingt.

Am 22. Juli veröffentlichten Republikaner den CLARITY-Act-Text, der die Aufsicht zwischen SEC und CFTC aufteilen würde. Ripple-CEO Brad Garlinghouse forderte den Kongress auf, das Gesetz vor der Augustpause zu verabschieden. Steigende Ölpreise und Iran-Spannungen bremsen die Risikobereitschaft, doch ernsthaftes Kapital bewegt sich bereits in Positionen vor dem nächsten Aufschwung.

Pepeto zeigt das gleiche Einstiegsfenster, das frühe XRP-Käufer vermögend gemacht hat

Die 600 Millionen XRP, die Wale in fünf Wochen aufbauten, zeigen Überzeugung auf Jahressicht, doch der eigentliche Hebel liegt bei Projekten vor dem Listing, bei denen ein Bruchteil des Kapitals ein Vielfaches des Ergebnisses liefern kann. Genau dieses Zeitfenster erinnert an die Phase, in der XRP selbst zu einem Bruchteil seines späteren Wertes gehandelt wurde, und ein Projekt zieht gerade die gleiche Aufmerksamkeit auf sich.

Jedes seriöse Krypto-Portfolio enthält einen Hochrisiko-Kandidaten, und Pepeto passt in diese Rolle, weil die Parallele zu den frühesten Tagen von XRP der Grund ist, warum große Wallets so schnell zugreifen. XRP startete 2012 und wurde Anfang 2014 für 0,005 Dollar gehandelt, wo 500 Dollar insgesamt 100.000 XRP einbrachten, die beim Hoch von 3,65 Dollar einen Wert von 365.000 Dollar erreichten. Die frühen Käufer erzielten Gewinne, über die bis heute gesprochen wird. On-Chain-Daten zeigen, dass Großanleger in sechs Monaten 1,53 Milliarden XRP aufgebaut haben, und viele dieser Wallets kaufen jetzt den Pepeto-Presale.

Die Pepeto-Börse bietet gebührenfreien Handel und KI-gesteuerte Vertragsprüfungen auf Ethereum mit Brückenzugang zu BNB Chain und Solana. Jeder Smart Contract wurde von SolidProof geprüft und vollständig verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Käufern die Sicherheit gibt, dass der gesamte Code unabhängig kontrolliert ist.

XRP hat frühen Haltern beachtliche Gewinne gebracht, doch dem Token fehlte stets die virale Energie eines Meme-Coins. Der Weg zu 1.000 Dollar erfordert eine Marktkapitalisierung von 60 Billionen Dollar, größer als alle Aktienmärkte zusammen. Pepeto startet beim Presale-Preis von 0,000000188 Dollar mit einer funktionierenden Börse und der viralen Dynamik, die frühe Einstiege in beachtliche Positionen verwandeln kann. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und dieses Tempo zeigt, dass der Markt das Potenzial bereits erkannt hat.

Fazit

Die XRP Krypto News zeigen klare Akkumulation, während der Kurs bei 1,13 Dollar auf den CLARITY Act wartet. Die aggressivsten Wallets dieses Zyklus kaufen den Pepeto-Presale, weil Presales in jedem Zyklus die größten Renditen geliefert haben. XRP verwandelte 500 Dollar in 365.000 Dollar zwischen 2014 und 2018, und Pepeto bietet nach Einschätzung dieser Anleger ein vergleichbares Fenster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, warum das Presale-Fenster sich mit jeder Stufe verengt und wer jetzt nicht handelt, den Einstiegspreis nicht mehr sehen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigen die aktuellen XRP Krypto News?

XRP wird bei 1,13 Dollar gehandelt, Wale kauften 600 Millionen Coins in fünf Wochen, ETF-Zuflüsse laufen seit acht Wochen positiv, und der CLARITY Act könnte den nächsten Kursanstieg auslösen.

Warum kaufen XRP-Wale jetzt Pepeto?

XRP-Wale sehen in Pepeto die gebührenfreie Börse und über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltes Presale-Kapital als Wiederholung des XRP-Setups von 2014, das 500 Dollar in 365.000 Dollar verwandelte. Alle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.