Anzeige / Werbung

932 Millionen Dollar in Token vernichtet und trotzdem notiert BNB bei 566 Dollar, 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.370 Dollar. Sechs Tage nach dem Rekord-Burn nahm der S&P Pantera Digital Asset Index den Token als Top-5-Position auf. Bullischere Signale gab es in diesem Jahr nicht. Doch bei 75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liefert selbst ein Anstieg auf 1.000 Dollar nur 77 Prozent. Die Frage hinter diesen Krypto News ist nicht, ob der Kurs steigt, sondern wo das Frühstadium existiert, in dem echte Vermögen entstehen.

Rekord-Burn und S&P-Index stärken BNB - doch der Kurs reagiert kaum

Am 15. Juli 2026 hat die Chain das 36. vierteljährliche Burn abgeschlossen und 1.615.827 Einheiten im Wert von 932 Millionen Dollar vernichtet, wie CryptoBriefing berichtete. Der umlaufende Bestand sank auf 133,17 Millionen Token, ein weiterer Schritt zum langfristigen Ziel von 100 Millionen. Das Auto-Burn-System berechnet die Menge auf Basis des Tokenpreises und der erzeugten Blöcke pro Quartal, und erstmals fand das Burn direkt auf der Smart Chain statt.

Am 21. Juli starteten S&P Dow Jones Indices und Pantera Capital den S&P Pantera Digital Asset Index mit 18 digitalen Vermögenswerten, einen neuen institutionellen Referenzwert. Der Index filtert nach Umsatz und wirtschaftlicher Aktivität statt nach reiner Kursentwicklung, wie crypto.news berichtete. Der Token gehört neben Ethereum, Solana, Tron und Hyperliquid zu den fünf größten Positionen, während Bitcoin und XRP die umsatzbasierten Kriterien nicht erfüllten.

Trotzdem steht der Kurs bei 566 Dollar mit 75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Das Allzeithoch lag bei 1.370 Dollar im Oktober 2025, und der aktuelle Kurs liegt 59 Prozent darunter. Selbst ein Anstieg auf 1.000 Dollar wäre 77 Prozent, solide, aber kein Ergebnis, das ein Portfolio grundlegend verändert. Die Käufer, die beim ICO 2017 für 0,10 Dollar einstiegen, verwandelten laut CoinGecko 1.000 Dollar in über 5 Millionen. Dieses Einstiegsfenster existiert bei 75 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr, doch ein Projekt steht genau dort, wo der ICO damals stand.

Pepeto: Das Exchange-Token-Modell, das frühe Käufer sofort wiedererkennen

77 Prozent Obergrenze bei einem 75-Milliarden-Dollar-Token. Das Exchange-Modell, das diese Kryptowährung einst groß gemacht hat, existiert bei Pepeto noch im Frühstadium, bevor der Markt den Preis bestimmt.

Welches Muster erkannten die frühen Käufer, das der Rest des Marktes verpasste? Einen Utility-Token, der Bruchteile eines Cents kostete und bereits vor dem ersten Listing funktionierende Werkzeuge anbot, und genau diese Position hält Pepeto heute. Die auf Ethereum aufgebaute Plattform wickelt jeden Tausch ohne Kosten auf Ethereum, BNB Chain und Solana ab.

Drei Blockchains sind über eine einzige Bridge ohne Gasgebühren miteinander verbunden. Ein KI-basierter Vertragsprüfer kontrolliert jeden Token, bevor ein Handel abgeschlossen wird, sodass kein Käufer jemals ein unseriöses Projekt berührt. Produkte, die echte Reibungspunkte beseitigen, ziehen immer starke Nachfrage an, und wenn diese Nachfrage in Pepeto fließt, profitieren Presale-Käufer als Erste.

Jeder Datenpunkt in diesem Artikel führt zum selben Ergebnis, und wer den Zahlen bis hierher gefolgt ist, hat das Muster bereits erkannt. Frühe Käufer standen 2017 vor genau derselben Ausgangslage, einem Token für 0,10 Dollar mit funktionierenden Werkzeugen dahinter, und 1.000 Dollar, die dort investiert wurden, wuchsen laut CoinGecko auf über 5 Millionen Dollar.

Pepeto steht heute bei 0,000000188 Dollar, bevor die Börse irgendwo gelistet wurde, das ist dieselbe Phase, in der der ICO-Einstieg einst möglich war. Die bisherige Finanzierung von 10,38 Millionen Dollar in einem schwachen Markt zeigt, welches Vertrauen hinter dem Projekt steht. Erfahrene Anleger, die diese Parallele erkannt haben, positionieren sich bereits vor dem Listing auf der offiziellen Pepeto-Website.

Diese Ausgangslage kommt in jedem Zyklus nur einmal vor. Der Presale bietet das Zeitfenster, das beim ICO 2017 existierte und seit dem Listing nicht zurückgekehrt ist, und wer es verpasst, kauft danach zum Marktpreis.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Token mit starken Fundamentaldaten, dessen Rendite bei 75 Milliarden Marktkapitalisierung gedeckelt bleibt. Pepeto sitzt an dem Punkt, an dem der ICO 2017 stand, mit offenem Presale-Preis, ausgelieferten Produkten und einer Holder-Basis, die schneller wächst als der Vergleichstoken in derselben Phase. Der Presale füllt sich, das Listing rückt näher, und in jedem vergangenen Zyklus erzielten die Käufer, die vor dem Listing einstiegen, die höchsten Erträge. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Preis, den der Markt diktiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum kaufen Großanleger den Pepeto-Presale?

Großanleger kaufen den Pepeto-Presale, weil eine Erholung auf 1.000 Dollar bei einem 75-Milliarden-Dollar-Token die Renditen nicht wiederholen kann, die der ICO bei 0,10 Dollar geliefert hat. Pepeto bietet denselben Einstieg vor dem Listing, und alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.