IBM präsentierte kürzlich die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026. Die Zahlen wurden vom Markt mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen. Immerhin blieben größere Kurskapriolen aus. In Anbetracht der außerordentlich prekären charttechnischen Lage ist das zumindest ein Teilerfolg. Von einer Entspannung kann aber nicht die Rede sein. Die IBM-Aktie vollführt aktuell den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Der untere Chart zeigt es. Schauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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