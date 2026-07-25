Krypto News: Ethereum Kurs steigt 30 Prozent, doch SEC-Einigung enthüllt gelöschte Textnachrichten

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Der Ethereum Kurs notiert am 24. Juli 2026 bei 1.885 Dollar, ein Anstieg von 30 Prozent seit den Juni-Tiefständen bei 1.450 Dollar. Die SEC schloss am 22. Juli einen Vergleich in ihren Ermittlungen und legt dabei gelöschte Textnachrichten des ehemaligen Vorsitzenden offen. Spot-ETFs brachen eine achtwöchige Abflussserie und zogen 196,4 Millionen Dollar in einer einzigen Woche an. BlackRocks ETHA-Fonds führte mit 58,3 Millionen Dollar an einem Tag. Der Markt beobachtet jetzt, ob der Monatsschluss über 2.050 Dollar den nächsten Aufwärtszyklus bestätigt. Dieser Artikel analysiert die Krypto News hinter der Erholung und zeigt, warum ein Presale genau aus diesem Umfeld heraus Kapital anzieht.

Ethereum Kurs Prognose: ETF-Zuflüsse, SEC-Vergleich und Kapitalrotation

ETH notiert bei 1.885 Dollar, rund 30 Prozent über den Juni-Tiefständen. Die Marktkapitalisierung beträgt 233 Milliarden Dollar. Laut Cryptopolitan zeigt der Juli eine Serie von höheren Tiefs, die stärkste bullische Struktur des gesamten Jahres 2026. Der Kurs hielt sich erstmals seit dem Juni-Einbruch über mehrere Sitzungen oberhalb von 1.800 Dollar.

Am 22. Juli schloss die SEC laut CoinMarketCap einen Vergleich in einer FOIA-Klage. Die Behörde zahlt 150.000 Dollar und legt Kommunikationen des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler offen, nachdem Textnachrichten aus einem Schlüsselzeitraum versehentlich gelöscht worden waren. Dieser Vergleich beendet ein jahrelanges Verfahren, das über die gesamte Krypto-Branche hinweg verfolgt wurde. In der Woche vom 14. bis 21. Juli flossen 196,4 Millionen Dollar netto in Spot-ETFs zurück, angeführt von BlackRocks ETHA mit 58,3 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Am 23. Juli kündigten LayerZero und Keeta tokenisierte Bankeinlagen auf der Blockchain an.

Analysten sehen den Weg Richtung 2.000 Dollar als offen, solange die 1.800-Dollar-Marke hält. Ein Monatsschluss über 2.050 Dollar könnte sogar den Weg Richtung 4.000 Dollar öffnen. Doch selbst bei einem Sprung auf 4.000 Dollar liefert ein Asset mit 233 Milliarden Bewertung kalkulierbare Gewinne. Die Krypto News der letzten Zyklen zeigen klar, dass die größten Vervielfachungen bei Projekten lagen, die im Frühstadium Kapital anzogen, während die Large Caps die Richtung bestätigten.

Pepeto zieht Kapital im Dogecoin-Muster an, diesmal mit echter Infrastruktur

Genau diese Phase hat in der Vergangenheit den Kapitalfluss in Presales ausgelöst. Die Large Caps bestätigen die Richtung, die großen Wallets haben ihre Positionen, und das Kapital sucht den nächsten Multiplikator. Pepeto trifft diesen Moment mit einem Wachstumsmuster, das an die Monate vor dem Dogecoin-Anstieg von über 10.000 Prozent erinnert.

DOGE lag unter einem Cent, eine kleine Gruppe akkumulierte still, und als der Markt drehte, wurden diese Positionen legendär. Pepeto zeigt dasselbe Muster, aber mit einem Vorteil, den DOGE nie hatte. Dogecoin erreichte 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Spekulation war der einzige Treibstoff, und als sie nachließ, fiel der Kurs um 87 Prozent.

Pepeto vereint dieselbe Community-Kraft mit einer aktiven DeFi-Börse. Bevor der Presale startete, hat SolidProof jede Zeile des Codes geprüft und die Sicherheit der gesamten Vertragsstruktur bestätigt. Hinter der Börse steht ein ehemaliger Senior-Entwickler von Binance, das Gesamtprojekt führt der Mitgründer des originalen Pepe-Tokens, der diesen auf über 11 Milliarden Dollar brachte. Über 10,38 Millionen Dollar hat der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website bereits eingesammelt.

Jede abgeschlossene Presale-Phase hebt den Preis dauerhaft an, und die aktuelle Phase füllt sich schneller als alle vorherigen. Wer den Ethereum-Zyklus versteht, erkennt das Muster, denn die Rotation vom Large Cap in den Frühphasen-Einstieg beginnt genau jetzt. Wer wartet, kauft später teurer. Die Wallet-Zahlen steigen, die Berichterstattung verdichtet sich, und der Presale-Fortschritt beschleunigt sich mit jeder Woche.

Fazit

Die ETF-Zuflüsse und der SEC-Vergleich bestätigen, dass institutionelles Kapital in den Ethereum-Markt zurückkehrt. In den Krypto News folgte auf jede solche Bestätigung die Rotation in Frühphasen-Projekte. Pepeto trifft genau diesen Moment, mit geprüfter Infrastruktur, einem Team, das bereits einen 11-Milliarden-Dollar-Token gebaut hat, und einer Community, die schneller wächst als jedes andere Projekt 2026. Der Presale-Preis steigt mit jeder Runde. Wer nach dem Listing einsteigt, zahlt den Preis des offenen Marktes, nicht den des Presales. Auf der offiziellen Pepeto-Website steht, wie weit der Presale bereits fortgeschritten ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was treibt den Ethereum Kurs im Juli 2026?

Spot-ETFs zogen 196,4 Millionen Dollar in einer Woche an und brachen eine achtwöchige Abflussserie. Die SEC schloss einen Vergleich und legt gelöschte Textnachrichten offen. ETH notiert bei 1.885 Dollar mit der stärksten bullischen Struktur des Jahres.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presales?

Pepeto verbindet eine von SolidProof vollständig geprüfte DeFi-Börse mit dem Team hinter dem originalen Pepe-Token. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.